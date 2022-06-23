Нурмагомедову не нужно возвращаться в ММА - менеджер бойца

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов считает, что бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову не нужно возвращаться в профессиональный спорт.
Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что если боец возобновит карьеру, то легко справится с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
– Я считаю, что Хабибу не нужно возвращаться. Если ты уже сделал большой перерыв, ты не знаешь, как это может повернуться к тебе после возвращения. Одно дело, когда ты проводишь друг за другом бои, на одном дыхании.
Но когда ты прерываешься и перестаешь активно выступать, то возвращение может быть не на руку. Я сомневаюсь, что Хабиб может вернуться, какую бы сумму ему не предложили, – сказал Исмаилов в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».
Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел из спорта с рекордом 29-0.