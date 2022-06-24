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1 час назад

Холланд выступил с призывом к президенту UFC Уайту насчёт Диаза

Чемпионат.com

Американский боец UFC Кевин Холланд разместил новый пост в своих социальных сетях, где призвал президента UFC Дану Уайта организовать его поединок с соотечественником Нейтом Диазом.

Холланд выступил с призывом к президенту UFC Уайту
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Дана, я возьмусь да Нейта, если можно. Диаз, ты сказал, что готов подраться с кем-нибудь, всё верно?» — написал Холланд.

Напомним, Диаз в последний раз сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, который прошёл в июне прошлого года. Тогда он уступил представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

MMA,Леон Эдвардс,
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