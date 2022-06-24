Холланд выступил с призывом к президенту UFC Уайту

«Дана, я возьмусь да Нейта, если можно. Диаз, ты сказал, что готов подраться с кем-нибудь, всё верно?» — написал Холланд.

Напомним, Диаз в последний раз сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, который прошёл в июне прошлого года. Тогда он уступил представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.