«Ведёт себя как Макгрегор». Тренер Оливейры раскритиковал Хабиба

«Хабиба всегда считали примером того человека, который не говорит, а делает. Всегда считалось, что он ненавидит болтунов. Но в настоящее время он сам ведёт себя как Макгрегор. А ведь раньше он его критиковал. Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не отправит двойной контракт, который станет гарантией того, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама», — приводит слова Лимы Sherdog.