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2 часа назад

Анонсирован поединок Дацика и Исмаилова

Майк Габриелян

Бойцы ММА Вячеслав Дацик и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок в лиге Hardcore FC. Бой пройдет в декабре, сообщает «Чемпионат».

Анонсирован поединок Дацика и Исмаилова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предыдущий боксерский поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой длился четыре раунда. Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

Дацик провёл предыдущий бой с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов PRAVDA. Дацик победил в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.

В сентябре Дацику предстоит бой против ветерана отечественных ММА Александра Емельяненко.

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