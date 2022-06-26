Анонсирован поединок Дацика и Исмаилова

Бойцы ММА Вячеслав Дацик и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок в лиге Hardcore FC. Бой пройдет в декабре, сообщает «Чемпионат».

Предыдущий боксерский поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой длился четыре раунда. Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

Дацик провёл предыдущий бой с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов PRAVDA. Дацик победил в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.