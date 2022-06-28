Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Макгрегор покинул топ-10 рейтинга легковесов в UFC

ТАССиещё 1

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опустился на четыре позиции и занимает 12-е место в обновленном рейтинге легкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

Макгрегор покинул топ-10 рейтинга легковесов в UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу. Президент UFC Дэйна Уайт в январе высказывал мнение, что ирландец может вернуться в октагон летом текущего года.

Россиянин Умар Нурмагомедов дебютировал в топ-15 рейтинга в легчайшем весе. 26 июня боец одержал победу над американцем Натаном Манесcом в поединке на турнире UFC Vegas 57. Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, на счету 26-летнего бойца 15 побед и ни одного поражения. Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который на турнире UFC Vegas 57 одержал победу над американцем Нилом Магни, поднялся на пять строчек в рейтинге полусредневесов, теперь 27-летний спортсмен занимает 10-е место. Лидирует в рейтинге бразилец Чарльз Оливейра.

Макгрегору 33 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА.) Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

MMA,Чарльз Оливейра,Умар Нурмагомедов,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители