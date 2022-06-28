Макгрегор покинул топ-10 рейтинга легковесов в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опустился на четыре позиции и занимает 12-е место в обновленном рейтинге легкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу. Президент UFC Дэйна Уайт в январе высказывал мнение, что ирландец может вернуться в октагон летом текущего года.

Россиянин Умар Нурмагомедов дебютировал в топ-15 рейтинга в легчайшем весе. 26 июня боец одержал победу над американцем Натаном Манесcом в поединке на турнире UFC Vegas 57. Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, на счету 26-летнего бойца 15 побед и ни одного поражения. Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который на турнире UFC Vegas 57 одержал победу над американцем Нилом Магни, поднялся на пять строчек в рейтинге полусредневесов, теперь 27-летний спортсмен занимает 10-е место. Лидирует в рейтинге бразилец Чарльз Оливейра.