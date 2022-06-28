Брат Хабиба вошел в топ-15 UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинг лучших бойцов промоушена после завершения турнира UFC Vegas 57.

Фото: UFC UFC

Так, в категории бойцов в легком весе поляк Матеуш Гамрот поднялся на четыре позиции после победы над россиянином Арманом Царукяном. Теперь он занимает восьмую строчку рейтинга, подвинув Конора Макгрегора на четыре позиции вниз. Ирландец на данный момент 12-й.

Боец средней весовой категории казах Шавкат Рахмонов поднялся на пять позиций и теперь занимает 10-е место в рейтинге.

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вошел в топ-15 легчайшего веса после победы над американцем Натаном Манессом на турнире UFC Vegas 57. Чемпионом UFC в этой весовой категории является американец Алджамейн Стерлинг.

До этого боя Нурмагомедов провел в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них — в UFC, и оба завершились досрочно.