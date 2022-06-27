Магомед Исмаилов рассказал об организации боя со Шлеменко

Нам нужно подготовить команды. Пять человек отобрались в команду Шлеменко, пять человек отобрались в команду Исмаилова. Пятеро поедут в Омск к Шлеменко, пятеро приедут ко мне в Дагестан, и мы их подготовим. Они схлестнутся между собой. А потом главари между собой схлестнутся", – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.