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1 час назад

Конор Макгрегор купил паб в пригороде Дублина

Чемпионат.comиещё 1

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором подтвердил покупку паба в Хоуте, пригороде Дублина.

Конор Макгрегор купил паб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Моё место в Хоуте! Я планирую положить жемчужину в жемчужину с этим захватывающим дух помещением. С видом на Ирландию и пристань для яхт Хоут Я в восторге! Смотрите. Это. Космос», — написал Макгрегор.

Последний бой Конор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. Время от времени Конор проводил тренировки по боксу.

MMA,Конор Макгрегор,
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