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45 минут назад

Фабио Мальдонадо рассказал, как отправил в нокдаун Федора Емельяненко

Матч ТВ

Бразильский тяжеловес Фабио Мальдонадо перед поединком с бойцом Fedor Team Кириллом Сидельниковым рассказал про свое знаменитое попадание в бою с Федором Емельяненко.

Фабио Мальдонадо рассказал, как отправил в нокдаун Федора Емельяненко
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В 2016 году Мальдонадо удалось отправить Федора в нокдаун в первом раунде, подловив российского бойца на контратаке.

— Прежде всего я выделил бы терпение и концентрацию. Я специально подпустил его к себе, потому что посмотрел много его поединков и знал, как он дерется. Понимал, что он будет думать, будто сможет быстро закончить бой со мной.

— В боксе есть две теории, как ставить кулак при боковом ударе: горизонтально или вертикально (на сленге такой удар называют ударом «рюмочкой»). Что выбираете вы и как именно ударили Федора?

— Тоже слышал о том, что есть два варианта. Когда я наносил удар в бою с Федором, я бил вертикально. Так бить мне привычнее. Сначала я ударил прямым и потом попал боковым, как я показал вам (показывает вертикальный удар. — «Матч ТВ»).

На самом деле я много работал над тем, чтобы наносить удары из тех положений, в которых соперник их не ждет. Из неподготовленных моментов. Это не всегда получается, но в том бою прошло, — сказал Мальдонадо «Матч ТВ».

Бой 42-летнего бразильца с 33-летним Сидельниковым состоится в Перми на турнире URAL FC. В последний раз Мальдонадо выступал в ММА в ноябре 2021 года, проиграв Сергею Харитонову в первом раунде на турнире в Дубае.

MMA,Кирилл Сидельников,Фабио Мальдонадо,Сергей Харитонов,Федор Емельяненко,
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