Фабио Мальдонадо рассказал, как отправил в нокдаун Федора Емельяненко

Бразильский тяжеловес Фабио Мальдонадо перед поединком с бойцом Fedor Team Кириллом Сидельниковым рассказал про свое знаменитое попадание в бою с Федором Емельяненко.
В 2016 году Мальдонадо удалось отправить Федора в нокдаун в первом раунде, подловив российского бойца на контратаке.
— Прежде всего я выделил бы терпение и концентрацию. Я специально подпустил его к себе, потому что посмотрел много его поединков и знал, как он дерется. Понимал, что он будет думать, будто сможет быстро закончить бой со мной.
— В боксе есть две теории, как ставить кулак при боковом ударе: горизонтально или вертикально (на сленге такой удар называют ударом «рюмочкой»). Что выбираете вы и как именно ударили Федора?
— Тоже слышал о том, что есть два варианта. Когда я наносил удар в бою с Федором, я бил вертикально. Так бить мне привычнее. Сначала я ударил прямым и потом попал боковым, как я показал вам (показывает вертикальный удар. — «Матч ТВ»).
На самом деле я много работал над тем, чтобы наносить удары из тех положений, в которых соперник их не ждет. Из неподготовленных моментов. Это не всегда получается, но в том бою прошло, — сказал Мальдонадо «Матч ТВ».
Бой 42-летнего бразильца с 33-летним Сидельниковым состоится в Перми на турнире URAL FC. В последний раз Мальдонадо выступал в ММА в ноябре 2021 года, проиграв Сергею Харитонову в первом раунде на турнире в Дубае.