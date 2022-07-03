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2 часа назад

Дональд Серроне объявил о завершении карьеры

Чемпионат.comиещё 4

Американский боец ММА Дональд Серроне сразу после поражения от соотечественника Джима Миллера в рамках турнира UFC 276 объявил о завершении карьеры.

Дональд Серроне объявил о завершении карьеры
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Спасибо, Лас-Вегас. Я рад, что мои сыновья, мои мальчики были здесь сейчас. Это самая длинная подготовка, которая у меня была за долгое время. И мне это больше не нравится. Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы. Большое спасибо, UFC», — приводит слова 39-летнего Серроне сразу после боя MMA Junkie.

Отметим, что Серроне и Миллер провели бой-реванш после встречи, которая состоялась восемь лет назад. Тогда Дональд победил нокаутом во втором раунде после удара головой в голову Джиму.

«Последняя поездка в легендарной карьере. Спасибо, Ковбой Серроне», – таким текстом сопроводил решение Дональда официальный «Твиттер» UFC.

MMA,Джим Миллер,Дональд Серроне,
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