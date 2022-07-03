Дональд Серроне объявил о завершении карьеры

«Спасибо, Лас-Вегас. Я рад, что мои сыновья, мои мальчики были здесь сейчас. Это самая длинная подготовка, которая у меня была за долгое время. И мне это больше не нравится. Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы. Большое спасибо, UFC», — приводит слова 39-летнего Серроне сразу после боя MMA Junkie.