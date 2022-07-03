Боец UFC Оливейра собрался вызвать на поединок Хабиба

«Я его побью. Проблему этого дивизиона зовут Чарльз Оливейра. Забудьте о Коноре Макгрегоре. Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в Бразилии. Тогда кто знает, может быть, Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру, чтобы сразиться со мной. Я побью Ислама и вызову Хабиба», — сказал Оливейра.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша. Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение.

В главном бою UFC 274 Чарльз Оливейра в первом раунде задушил Джастина Гэтжи и стал претендентом на титул чемпиона в легком весе. Перед этим боем Оливейра был обладателем пояса, но был лишен его, так как не смог сделать вес. Соответственно, он не имел права бороться непосредственно за титул, а вот Гэтжи в случае победы мог бы стать чемпионом.