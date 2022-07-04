Волкановски: хочу подраться с Оливейрой. Бой с Чарльзом более громкий, чем с Махачевым

«Я бы хотел подраться с Чарльзом, потому что это более громкий бой. Давайте начистоту — он чемпион. Но если Ислам Махачев победит Оливейру, пока я буду залечивать свои травмы, то я буду драться с Исламом. Кто бы ни был чемпионом в лёгком весе, я буду с ним драться. Я хочу ещё один блестящий пояс на своём плече», — сказал Волкановски на пресс-конференции после боя.