Алекс Перейра отреагировал на вызов Хамзата Чимаева

«Я буду придерживаться того же направления, что и всегда. Посмотрим, что меня ждёт впереди. Так же было и с Шоном Стриклендом. Люди говорили о поединке с Исраэлем [Адесаньей], а я отвечал: «Послушайте, у меня уже есть задача». Прямо сейчас мне нужно позаботиться о поединке с Исраэлем за титул, а потом мы рассмотрим и этот вариант», – сказал Перейра в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.