Хабиба Нурмагомедова хотят взять в футбольный клуб

Президент ФК «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов, отвечая на вопрос о возможном переходе экс-чемпионат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в клуб, заявил, что боец регулярно интересуется жизнью клуба, а также отметил, что в случае решения Хабиба присоединиться к команде контракт будет носить полноценный характер. Слова Ляхиялова передает Legalbet.
«Он постоянно интересуется жизнью клуба. Планируем ли предложить ему контракт игрока основы? Все-таки, дел у него и так хватает, в республике появляется редко. Но историю с Хабибом-игроком мы не забывали. Тем более, сейчас новый сезон, так что, возможно, мы скоро снова поднимем с ним этот вопрос. Вопрос полноценного контракта», — сказал Лахиялов.
Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.