Хабиба Нурмагомедова хотят взять в футбольный клуб

«Он постоянно интересуется жизнью клуба. Планируем ли предложить ему контракт игрока основы? Все-таки, дел у него и так хватает, в республике появляется редко. Но историю с Хабибом-игроком мы не забывали. Тем более, сейчас новый сезон, так что, возможно, мы скоро снова поднимем с ним этот вопрос. Вопрос полноценного контракта», — сказал Лахиялов.