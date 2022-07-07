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1 час назад

Конор Макгрегор: к чёрту всех, я — лучше всех

Чемпионат.comиещё 4

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал громкое высказывание в своей социальной сети.

Конор Макгрегор: "К чёрту всех, я — лучше всех"
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«К чёрту всех, я – лучше всех», – написал Макгрегор в социальной сети.

Ирландский боец эту подпись ничем не подкрепил и никак не объяснил.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. Время от времени Конор проводил тренировки по боксу.

MMA,Конор Макгрегор,
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