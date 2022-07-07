Макгрегор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC

«Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Он был полностью погружён во всё это и наслаждался каждой секундой. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос в эти выходные. Поздравляю, Иан, продолжай в том же духе, брат!» — написал Макгрегор в социальных сетях.