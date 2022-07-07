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1 час назад

Макгрегор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC

Чемпионат.com

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что его соотечественник Иан Гарри может стать чемпионом промоушена.

Макгрегор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Он был полностью погружён во всё это и наслаждался каждой секундой. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос в эти выходные. Поздравляю, Иан, продолжай в том же духе, брат!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Иан Гарри на прошедшем турнире UFC 276 одержал победу в бою с Габриэлем Грином единогласным решением судей. Всего на его счету в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

MMA,Конор Макгрегор,
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