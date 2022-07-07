Чемпиону UFC предрекли проблемы в возможном поединке с Чимаевым

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо высказался о возможном поединке новозеландца Исраэля Адесаньи и шведа Хамзата Чимаева. Его слова доступны на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Он предрек чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проблемы в случае перехода Чимаева в средний вес. «У Чимаева есть трудности с весогонкой в полусреднем весе, все это знают. Так что я считаю, что он сможет найти себе место в среднем весе, и, думаю, размажет некоторых парней в этом дивизионе», — объяснил Сехудо.

3 июля Адесанья одержал победу над американцем Джаредом Каннонье. 32-летний новозеландец в пятый раз защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Всего на счету бойца 23 победы при одном поражении.