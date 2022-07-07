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1 час назад

Чемпиону UFC предрекли проблемы в возможном поединке с Чимаевым

Lenta.ru

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо высказался о возможном поединке новозеландца Исраэля Адесаньи и шведа Хамзата Чимаева. Его слова доступны на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.

Чемпиону UFC предрекли проблемы в возможном поединке с Чимаевым
Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / ReutersDavid Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Он предрек чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проблемы в случае перехода Чимаева в средний вес. «У Чимаева есть трудности с весогонкой в полусреднем весе, все это знают. Так что я считаю, что он сможет найти себе место в среднем весе, и, думаю, размажет некоторых парней в этом дивизионе», — объяснил Сехудо.

3 июля Адесанья одержал победу над американцем Джаредом Каннонье. 32-летний новозеландец в пятый раз защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Всего на счету бойца 23 победы при одном поражении.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Последний бой швед чеченского происхождения провел 10 апреля. Тогда он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Всего в активе Чимаева 11 побед и ни одного поражения в ММА.

MMA,Хамзат Чимаев,Генри Сехудо,Джаред Каннонье,
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