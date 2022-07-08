Дацик и Монсон проведут поединок по правилам ММА

Бойцы смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон и Вячеслав Дацик подписали контракт на поединок. Об этом сообщает РИА Новости.

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Бой возглавит турнир, который состоится 5 августа в Москве. Схватка пройдет по правилам ММА.

51-летний Монсон не выступал по правилам ММА с 2017 года. Всего в его активе 60 побед при 29 поражениях, еще один поединок завершился ничьей. 23 февраля Монсон провел бой на голых кулаках против Александра Емельяненко. Американец, имеющий российское гражданство, уступил в этом поединке.