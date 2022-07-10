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1 час назад

«На него пояс всё равно не налезет». А. Емельяненко поддел Дацика. Фото

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, где подшутил над своим будущим соперником Вячеславом Дациком. Их поединок должен состояться в сентябре.

Александр Емельяненко подшутил над Дациком
Фото: Чемпионат.сомЧемпионат.сом

«Хороший пояс для моей коллекции трофеев. А Дацик пусть не расстраивается, на него он всё равно не налезет», — написал Емельяненко.

телеграм-канал "АЕ"

Напомним, Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Поединок завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом. Александр не выступал с февраля, когда в бою на голых кулаках победил судейским решением ветерана ММА Джеффа Монсона.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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