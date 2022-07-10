Александр Емельяненко подшутил над Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале , где подшутил над своим будущим соперником Вячеславом Дациком . Их поединок должен состояться в сентябре.

«Хороший пояс для моей коллекции трофеев. А Дацик пусть не расстраивается, на него он всё равно не налезет», — написал Емельяненко .

Напомним, Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Поединок завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом. Александр не выступал с февраля, когда в бою на голых кулаках победил судейским решением ветерана ММА Джеффа Монсона.