«Друзей много не бывает»: Хабиб выложил фото с конем

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в соцсетях опубликовал фотографию с конем. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Друзей много не бывает», — подписал снимок бывший боец.
Напомним, что ранее 33-летний Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC в Лас-Вегасе. Церемония, посвященная этому событию, состоялась 30 июня. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года — тогда в рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи. После боя он заявил о завершении карьеры. Всего на счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.
Ранее президент футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамилья Ляхиялов заявил, что Хабиб регулярно интересуется жизнью команды и может присоединиться к ней. В таком случае для экс-бойца подпишут полноценный контракт.