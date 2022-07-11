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1 час назад

«Друзей много не бывает»: Хабиб выложил фото с конем

Никита Бородкин

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в соцсетях опубликовал фотографию с конем. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Друзей много не бывает»: Хабиб выложил фото с конем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзей много не бывает», — подписал снимок бывший боец.

Напомним, что ранее 33-летний Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC в Лас-Вегасе. Церемония, посвященная этому событию, состоялась 30 июня. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года — тогда в рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи. После боя он заявил о завершении карьеры. Всего на счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

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Ранее президент футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамилья Ляхиялов заявил, что Хабиб регулярно интересуется жизнью команды и может присоединиться к ней. В таком случае для экс-бойца подпишут полноценный контракт.

MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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