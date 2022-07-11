«Друзей много не бывает»: Хабиб выложил фото с конем

Напомним, что ранее 33-летний Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC в Лас-Вегасе. Церемония, посвященная этому событию, состоялась 30 июня. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года — тогда в рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи. После боя он заявил о завершении карьеры. Всего на счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.