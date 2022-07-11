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51 минуту назад

Боец UFC Фергюсон обратился к Хабибу и назвал его жиртресом

Газета.Ru

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон решил бросить новый вызов Хабибу Нурмагомедову. Американец намерен решить конфликт с россиянином вне октагона.

Фергюсон оскорбил Нурмагомедова
Фото: UFCUFC

«Эй, жиртрес Хабиб! Ты уже доел тирамису?! Ты только чешешь языком. Прекращай трепаться и подписывай контракт, чтобы я смог снова переиграть тебя», — написал Фергюсон в своих соцсетях.

Напомним, ранее в UFC пять раз пытались свести в октагоне Хабиба и Фергюсона, но все их попытки закончились ничем. Два раза бой срывался по вине россиянина, дважды от поединка был вынужден отказаться американец, а в пятый раз бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года.

Ранее Тони Фергюсон предложил Хабибу выявить сильнейшего в поединке тренеров.

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