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39 минут назад

«Ты неудачник, малыш. Ты никто». Макгрегор ответил на вызов Джейка Пола

Чемпионат.comиещё 5

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова известного видеоблогера Джейка Пола о том, что рано или поздно их бой с Конором должен произойти.

Конор Макгрегор жестко ответил на вызов блогера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ты неудачник, малыш. Ты никто», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, Джейк Пол заявил, что они с Макгрегором являются бизнесменами и их бой мог бы принести им гонорар в размере от $ 75 млн до $ 100 млн.

Конор Макгрегор последний свой бой провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. По ходу поединка Макгрегор сломал ногу, что позволило Порье одержать победу.

Конор Макгрегор опубликовал видео с тренировки:

MMA,Конор Макгрегор,
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