Конор Макгрегор жестко ответил на вызов блогера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова известного видеоблогера Джейка Пола о том, что рано или поздно их бой с Конором должен произойти.

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«Ты неудачник, малыш. Ты никто», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, Джейк Пол заявил, что они с Макгрегором являются бизнесменами и их бой мог бы принести им гонорар в размере от $ 75 млн до $ 100 млн.