Боец ММА Стоун назвал стиль боя Коваленко «колхозным»

Боец MMA и блогер Саша Стоун назвал поведение своего соперника Святослава Коваленко на ринге «колхозным». Как сообщает газета «Известия», он признался, что с такими оппонентами драться сложнее всего.
«Я вам скажу, что Свят — это тот самый представитель колхозной школы, от которого можно ожидать всего, что угодно. Ты не знаешь, что можно ожидать. Эти колхозные удары, как мельница, могут прилететь отовсюду», — заявил он в ответ на призыв Коваленко «зарубиться, как он умеет».
Стоун заверил, что нейтрально относится к Коваленко и не может сказать, что он «какой-то дерзкий гопник».
«Наоборот, мне кажется, что это милый парень со двора такой, всегда безобидный. Но тем не менее он отличается своей духовитостью», — поделился спортсмен.
Напомним, что 11 июля Святослав Коваленко обратился к блогеру и чемпиону России по ММА Саше Стоуну с вызовом на бой. Он назвал его сильным соперником, с которым бы ему было интересно сразиться. Коме того, Коваленко заверил, что зрители забыли, как Саша умеет «рубиться».