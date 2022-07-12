Боец ММА Стоун назвал стиль боя Коваленко «колхозным»

«Я вам скажу, что Свят — это тот самый представитель колхозной школы, от которого можно ожидать всего, что угодно. Ты не знаешь, что можно ожидать. Эти колхозные удары, как мельница, могут прилететь отовсюду», — заявил он в ответ на призыв Коваленко «зарубиться, как он умеет».