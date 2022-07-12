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49 минут назад

Боец ММА Стоун назвал стиль боя Коваленко «колхозным»

Никита Бородкин

Боец MMA и блогер Саша Стоун назвал поведение своего соперника Святослава Коваленко на ринге «колхозным». Как сообщает газета «Известия», он признался, что с такими оппонентами драться сложнее всего.

Боец ММА Стоун назвал стиль боя Коваленко «колхозным»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вам скажу, что Свят — это тот самый представитель колхозной школы, от которого можно ожидать всего, что угодно. Ты не знаешь, что можно ожидать. Эти колхозные удары, как мельница, могут прилететь отовсюду», — заявил он в ответ на призыв Коваленко «зарубиться, как он умеет».

Стоун заверил, что нейтрально относится к Коваленко и не может сказать, что он «какой-то дерзкий гопник».

«Наоборот, мне кажется, что это милый парень со двора такой, всегда безобидный. Но тем не менее он отличается своей духовитостью», — поделился спортсмен.

Напомним, что 11 июля Святослав Коваленко обратился к блогеру и чемпиону России по ММА Саше Стоуну с вызовом на бой. Он назвал его сильным соперником, с которым бы ему было интересно сразиться. Коме того, Коваленко заверил, что зрители забыли, как Саша умеет «рубиться».

MMA,
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