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2 часа назад

Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова

Lenta.ruиещё 1

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас отреагировал на включение россиянина Хабиба Нурмагомедова в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова
Фото: ТАССТАСС

37-летняя звезда UFC заявил, что Нурмагомедов недостаточно хорош для подобной чести, и обесценил чемпионство россиянина.

«И кого он там побил? Дастина Порье и Джастина Гейджи? Они сами неоднократно были биты и без него», — отметил Диас.

«Ты не так крут. Все время избегал боев, а теперь вдруг в Зале славы?» — удивился он.

Церемония включения Нурмагомедова в Зал славы UFC прошла в ночь на 1 июля. О присвоении статуса экс-чемпиону UFC стало известно в марте.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завоевал вакантный титул весной 2018-го, одолев Эла Яквинту. Осенью того же года он защитил пояс в поединке с Конором Макгрегором. Затем последовали две успешные защиты в боях с Порье и Гейджи. Всего на счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

MMA,Эл Яквинта,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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