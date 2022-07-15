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3 часа назад

Боец Бикрев назвал Александра Емельяненко "старым алкашом"

Газета.Ru

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев признался, что он отказался от поединка с Александром Емельяненко, передает «Чемпионат.com».

Бикрев назвал Александра Емельяненко «старым алкашом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что любой тяжеловес его побьет. Выиграл у него — значит, побил старого алкаша. И что дальше — гордиться этим? Выходить на улицу и говорить: «А я вот Емельяненко отлупил», — сказал Бикрев.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он — младший брат Федора Емельяненко. 30 сентября Емельяненко должен провести бой в Москве против скандально известного бойца ММА Вячеслава Дацика.

Ранее известный боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал новость о том, что другой спортсмен, Александр Емельяненко проходит лечение от алкогольной зависимости.

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