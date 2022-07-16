Американский боец Джефф Монсон разъяснил свою позицию по России

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил журналистам, что считает себя русским и не желает покидать Россию. Об этом пишет РЕН ТВ.

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«Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям», - уточнил Джефф Монсон.

Боец подчеркнул, что не планирует возвращаться в Америку, так как привык к России и уже считает себя русским.

Монсон рассказал о своих дальнейших планах. По его словам, он собирается открыть сто бесплатных спортивных школ. Старт проекту будет положен в Башкирии, затем сеть учебных заведений распространится по всей России.

Спортсмен признался, что к интерес к российской истории проявился у него в детстве. Он охотно читал про революцию и Великую Отечественную войну.