Брайан Барберена бросил вызов Нейту Диазу

«Я смотрю, Нэйт Диас все ноет о том, что не может получить бой. Я готов подраться с тобой в любом весе: от полусреднего до тяжелого. Но я гарантирую, ты придумаешь какую-нибудь отмазку, чтобы избежать избиения», – написал Барберена в социальных сетях.