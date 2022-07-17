Ортега прокомментировал свое поражение в поединке с Родригесом

Все видели, что я собираюсь показать то, что у меня получается лучше всего: грэпплинг и контроль. А потом, в ту секунду, когда мы только коснулись пола, случилась эта травма с рукой. В скором времени я сделаю МРТ. Молю Бога, чтобы я избежал операции», — сказал Ортега в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.