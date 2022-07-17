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2 часа назад

Назван боец MMA года по версии ESPN

Lenta.ru

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра стал победителем премии ESPY Awards. Об этом сообщает MMA Mania.

Назван боец MMA года по версии ESPN
Фото: ReutersReuters

32-летний бразилец назван лучшим бойцом года по версии ESPN. Наряду с ним на награду претендовали другие представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман, Александр Волкановски. Также номинантом на награду была американка Кайла Харрисон, выступающая в PFL.

Оливейра утратил пояс чемпиона UFC в легком весе, не сумев сделать вес перед поединком с Джастином Гейджи. Поединок с американцем он выиграл. 22 октября бразилец вновь подерется за пояс. Его соперником станет Ислам Махачев.

На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях. Он завоевал пояс UFC в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021-го.

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