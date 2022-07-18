Александр Емельяненко дал совет Дацику перед боем

«Дацик, ты уже подставлял голову и падал. Падал на жопу и уже встать не мог, поэтому я тебе советую не повторять те же ошибки и подставлять мне голову под удары. У меня очень жёсткие нокаутирующие удары. Так что прячь голову за своими руками, вжимай в плечи, прикрывайся», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.