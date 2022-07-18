Боец ММА погиб после нокаута на турнире в Индии

Скорбящие отец и тренер уверены, что парень мог бы выжить.

Фото: Из личного архива Нихила Суреша Из личного архива Нихила Суреша

Трагичный случай произошёл в Индии – местный боец ММА Нихил Суреш проиграл прямым нокаутом на турнире по кикбоксингу в Бангалоре. Ивент проходил под эгидой K-1 и был организован ассоциацией штатом Карнатака.

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23-летний Суреш был существенно ниже своего оппонента – во время поединка он пропустил мощный оверхенд, после которого не смог подняться. Зрители забежали в ринг на помощь Нихилу – бойца срочно доставили в больницу, где он скончался от травм через четыре дня.

Первым новостью о гибели спортсмена поделился его тренер Викрам Нагарадж.

«С глубокой грустью я взваливаю на себя бремя и сообщаю ужасные новости, которых мы все боялись. Мой мальчик Нихил повесил перчатки. Его прекрасная душа покинула нас после тяжёлой битвы сегодня рано утром, несмотря на лучшее медицинское обслуживание. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти. Я без слов потрясён своей утратой. Сегодня я потерял сына. Мы молим Всевышнего дать нам всем достаточно сил, чтобы перенести невыносимое. Мои глубочайшие соболезнования», – написал Нагарадж в соцсетях.

Отец погибшего юноши обвинил организаторов в халатности и подал заявление в суд против ассоциации K-1. Представители полиции посетили место проведения турнира, тренажёрный зал Rapid Fitness Gym в Джнана Бхарати, но поговорить с организатором турнира им не удалось. Источник в полиции сообщил изданию Times of India, что мероприятие устраивал Навин Равишанкар, однако мужчина до сих пор не найден.

Тренер Нагарадж заявил, что на месте не дежурила машина скорой помощи или обученный медицинский персонал. Он также добавил, что Нихила можно было бы спасти, если бы ему оказали немедленную помощь. Тренер также потребовал от организаторов турниров по единоборствам в Индии изменить стандарты безопасности, чтобы не допустить подобных катастрофических происшествий.