Чемпион UFC рассказал, за что уважает Хабиба

Я всегда ценил таких парней, как Хабиб, потому что он просыпался каждое утро перед боем, каждый раз перед 29 разными вечерами и был готов к победе ментально, физически, духовно, а это очень трудно сделать», – приводит слова Стерлинга Sportskeeda.