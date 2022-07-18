Дэйна Уайт назвал претендентов на пояс в полулегком весе

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что после перехода Алекса Волкановски в легкий дивизион, полулегковесы Яир Родригес и Джош Эмметт могут разыграть временный чемпионский пояс.
«Почему нет? Волкановски предстоит перенести операцию на руке, так что мы с этим разберемся.
Если вы спрашиваете меня, возможен ли бой за временный титул между Родригесом и Эмметтом, то мне определенно нравится эта идея. Я точно не против», – сказал Уайт.
В выходные Родригес победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в первом раунде. У Эмметта пять побед подряд, в последнем поединке он выиграл раздельным решением судей у Келвина Каттара.