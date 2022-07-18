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45 минут назад

Дэйна Уайт: «Родригес и Эмметт могут разыграть временный пояс в полулегком весе»

Sports.ru

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что после перехода Алекса Волкановски в легкий дивизион, полулегковесы Яир Родригес и Джош Эмметт могут разыграть временный чемпионский пояс.

Дэйна Уайт назвал претендентов на пояс в полулегком весе
Фото: Sports.ruSports.ru

«Почему нет? Волкановски предстоит перенести операцию на руке, так что мы с этим разберемся.

Если вы спрашиваете меня, возможен ли бой за временный титул между Родригесом и Эмметтом, то мне определенно нравится эта идея. Я точно не против», – сказал Уайт.

В выходные Родригес победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в первом раунде. У Эмметта пять побед подряд, в последнем поединке он выиграл раздельным решением судей у Келвина Каттара.

MMA,Джош Эмметт,Яир Родригес,
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