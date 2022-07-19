Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о телефонном разговоре со своим братом Федором, передает TOFIGHT.RU.
"С братом Федором давно общался. Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше. Я когда ему позвонил, то у него аж истерика началась, после этого я решил, что не буду больше беспокоить", - сказал Александр.
Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он — младший брат Федора Емельяненко. 30 сентября Емельяненко должен провести бой в Москве против скандально известного бойца ММА Вячеслава Дацика.
Ранее чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев признался, что он отказался от поединка с Александром Емельяненко.
"Я считаю, что любой тяжеловес его побьет. Выиграл у него — значит, побил старого алкаша. И что дальше — гордиться этим? Выходить на улицу и говорить: "А я вот Емельяненко отлупил", — сказал Бикрев.