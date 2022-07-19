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1 час назад

«Махачев будет избит» — экс-тренер Оливейры

Матч ТВ

Экс-тренер бразильца Чарльза Оливейры Флавио Альваро считает, что у россиянина Ислама Махачева нет шансов на победу в бою за вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе

«Махачев будет избит» — экс-тренер Оливейры
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Титульный поединок пройдет 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Оливейра лишился чемпионского пояса в мае, когда не сумел попасть в лимит весовой категории перед боем с Джастином Гэтжи, который в итоге завершился победой бразильца в первом раунде.

— Бой может пройти где угодно, но итог будет один и тот же. У Махачева нет шансов, он будет избит. Многие думают, что Оливейру будет просто повалить, но это не так, — приводит слова Альваро Sherdog.

Оливейра за карьеру в MMA одержал 33 победы и потерпел восемь поражений, на счету Махачева 22 победы при одном поражении. В последний раз бразилец проигрывал в 2017 году, его победная серия составляет 11 поединков. Махачев, выступающий в UFC с 2015 года, выиграл 10 боев подряд.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Ислам Махачев,
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