Харитонов раскрыл планы на бой в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил о планах провести поединок в США осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

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41-летний тяжеловес отметил, что в июле рассчитывает получить американскую визу. Она даст возможность провести бой в Соединенных Штатах в конце сентября. Харитонов уточнил, что речь идет о поединке под эгидой организации Bellator.

17 июля Харитонов рассказал, что ему предложили поединок против соотечественника Александра Емельяненко, с которым он конфликтует с 2011 года. Боец уточнил, что переговоры могут продолжиться.

В апреле Харитонов сообщил о желании оформить американское гражданство. Тяжеловес уточнил, что это позволить ему спокойно выступать на территории США.