Бой Стерлинга и Диллашоу могут перенести

Бой чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу, запланированный на UFC 279, может стать частью следующего номерного турнира.

Ранее стало известно, что главным событием UFC 279, который пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе, станет бой в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Поединок Стерлинга и Диллашоу может пройти 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, где за вакантный титул в легком весе подерутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.