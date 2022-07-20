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2 часа назад

Чимаев пообещал похоронить звезду UFC

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отрегаировал на согласование поединка против американца Нэйта Диаса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова првиодит журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.

Чимаев пообещал похоронить звезду UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28-летний Чимаев пообещал устроить похороны звезде UFC. Ранее стало известно, что поединок Диаса и шведского бойца возглавит турнир UFC 279, который запланирован на 10 сентября и пройдет в Лас-Вегасе. Отмечалось, что речь идет об устной договоренности.

Чимаев неоднократно говорил о готовности драться с Диасом. Также шведский боец чеченского происхождения бросал вызовы Хорхе Масвидалю, Конору Макгрегору и действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. В последнем бою он оказался сильнее Гилберта Бернса. Первые три победы в UFC Чимаев одержал за 66 дней, что стало рекордом организации.

MMA,Хамзат Чимаев,Хорхе Масвидаль,Конор Макгрегор,
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