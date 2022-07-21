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1 час назад

Петр Ян получил новый бой в UFC

Lenta.ruиещё 8

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Петр Ян получил новый бой в UFC
Фото: ТАССТАСС

Соперником россиянина станет 27-летний американец Шон О'Мэлли. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Возглавит турнир в Абу-Даби противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Ян не дрался с апреля. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

На счету О'Мэлли 15 побед при единственном поражении. В рамках UFC он четырежды выигрывал бонус за «Лучшее выступление вечера».

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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