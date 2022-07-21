Чемпионка UFC не понимает оценок боя Махачева и Оливейры

«Чарльз, в отличие от Ислама, дрался с большим количеством топовых бойцов легкого дивизиона. Он победил их, сказав: «Здесь мое место, именно поэтому я держу пояс». У Ислама не было возможности подраться с кем-то из топ-5. Это усложняет понимание того, как букмекеры оценивают этот бой», — сказала Шевченко.