Чемпионка UFC не понимает оценок боя Махачева и Оливейры

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе женского дивизиона Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке в легком весе, в котором встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Ее слова передает Middle Easy.
Бой был анонсирован во время турнира UFC Long Island 16 июля. Встреча пройдет 22 октября на турнире UFC 280.
«Чарльз, в отличие от Ислама, дрался с большим количеством топовых бойцов легкого дивизиона. Он победил их, сказав: «Здесь мое место, именно поэтому я держу пояс». У Ислама не было возможности подраться с кем-то из топ-5. Это усложняет понимание того, как букмекеры оценивают этот бой», — сказала Шевченко.
В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.
Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение. Бобби Грин за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также на счету американского бойца одна ничья.