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38 минут назад

Чемпионка UFC Шевченко не понимает, почему Махачев считается фаворитом боя с Оливейрой

Газета.Ruиещё 2

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе женского дивизиона Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке в легком весе, в котором встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Ее слова передает Middle Easy.

Чемпионка UFC не понимает оценок боя Махачева и Оливейры
Фото: Jasen Vinlove/USA TODAY SPORTSJasen Vinlove/USA TODAY SPORTS

Бой был анонсирован во время турнира UFC Long Island 16 июля. Встреча пройдет 22 октября на турнире UFC 280.

«Чарльз, в отличие от Ислама, дрался с большим количеством топовых бойцов легкого дивизиона. Он победил их, сказав: «Здесь мое место, именно поэтому я держу пояс». У Ислама не было возможности подраться с кем-то из топ-5. Это усложняет понимание того, как букмекеры оценивают этот бой», — сказала Шевченко.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение. Бобби Грин за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также на счету американского бойца одна ничья.

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