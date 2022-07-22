Британский боец UFC поддержал Россию

«Я патриот своей родины и всегда буду топить за весь Северный Кавказ и за свою республику Дагестан, а перед политиками я в жизни не прогнусь, особенно перед теми, кто на своих же газует! Даже если они мне предложат 50 машин и 30 квартир, я не знаменосец, но с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании и живя в этой стране!» — написал Мокаев в соцсетях.