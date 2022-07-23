Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева

«Я здесь на стороне Диаса, поэтому, Нейт, набери меня — я приеду и помогу тебе в подготовке. Мы выиграем этот бой!» — пообещал Мухаммад. При этом он отметил, что многие хотят победы Чимаева, чтобы в дальнейшем швед провел поединок с Камару Усманом или ЛеонЛеоном Эдвардсом.