Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке соотечественника Нейта Диаса и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит издание Sportskeeda.
«Я здесь на стороне Диаса, поэтому, Нейт, набери меня — я приеду и помогу тебе в подготовке. Мы выиграем этот бой!» — пообещал Мухаммад. При этом он отметил, что многие хотят победы Чимаева, чтобы в дальнейшем швед провел поединок с Камару Усманом или ЛеонЛеоном Эдвардсом.
Ранее Чимаев отреагировал на согласование поединка с Диасом. Он пообещал похоронить звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
20 июля стало известно, что поединок Диаса и шведского бойца возглавит турнир UFC 279. Бой пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе.