Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
44 минуты назад

Боец UFC Пэдди Пимблет показал в камеру пятую точку

Елена Прошина

Во время церемонии взвешивания перед боем, британский боец UFC Пэдди Пимблет показал хейтерам пятую точку. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Боец UFC Пэдди Пимблет показал в камеру пятую точку
Фото: TwitterTwitter

После успешного взвешивания боец повернулся к камере спиной и спустил трусы.

«Поцелуйте меня в задницу все, кто говорил что я потолстел и не уложусь в вес», – добавил спортсмен.

Инцидент произошёл во время взвешивания перед грядущим боем с американцем Джорданом Ливиттом на турнире промоушена в Великобритании. Бой в лёгком весе состоится 23 июля.

Стоит отметить, что Джордан Ливитт также настроен весьма агрессивно.

«Я его прикончу, потверкаю и пойду домой. Не думаю, что это будет интересный бой. Я не считаю Пэдди звездой и не слежу за ним в соцсетях», – поделился Ливитт своими ожиданиями от грядущего поединка.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители