Боец UFC Пэдди Пимблет показал в камеру пятую точку

Во время церемонии взвешивания перед боем, британский боец UFC Пэдди Пимблет показал хейтерам пятую точку. Об этом сообщает «Матч ТВ».
После успешного взвешивания боец повернулся к камере спиной и спустил трусы.
«Поцелуйте меня в задницу все, кто говорил что я потолстел и не уложусь в вес», – добавил спортсмен.
Инцидент произошёл во время взвешивания перед грядущим боем с американцем Джорданом Ливиттом на турнире промоушена в Великобритании. Бой в лёгком весе состоится 23 июля.
Стоит отметить, что Джордан Ливитт также настроен весьма агрессивно.
«Я его прикончу, потверкаю и пойду домой. Не думаю, что это будет интересный бой. Я не считаю Пэдди звездой и не слежу за ним в соцсетях», – поделился Ливитт своими ожиданиями от грядущего поединка.