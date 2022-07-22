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40 минут назад

Боец Мокаев устроил потасовку с бойцом UFC перед боем

Елена Прошина

Боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев пытался спровоцировать своего противника американца Чарльза Джонсона на драку. Он показал ему средний палец, а также ткнул кулаком. Охрана разняла атлетов. Об этом пишет РИА «Новости».

Боец Мокаев устроил потасовку с бойцом UFC перед боем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что конфликт между спортсменами произошел перед поединком на турнире UFC в Лондоне на так называемой «дуэли взглядов». Этот ритуал, известный также как «стердаун» (staredown) является традиционным для западных бойцовских шоу.

Напомним, чемпион мира по ММА 2018 и 2019 годов (в возрастной категории до 20 лет) Мокаев родился в Дагестане в 2000 году. В возрасте 12 лет он переехал в Англию. На профессиональном ринге он одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения.

Боец недавно высказался о своем отношении к России. Он пояснил, что несмотря ни на что «будет топить за весь Северный Кавказ», сообщает «Газета.Ru».

MMA,Чарльз Джонсон,
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