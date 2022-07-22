Дацик ответил Монсону на замечание «кто из них больше русский»

Дацик ответил на слова Монсона о том, что он «больше русский»

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Боец MMA Вячеслав Дацик ответил своему оппоненту-американцу Джеффу Монсону на замечание о том, «кто из них больше русский», посоветовав ему «сначала выучить русский язык». Его слова приводит «РЕН ТВ».

«Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи русский язык», — сказал Дацик.

По его мнению, Монсон «для русского» слишком много говорит по-английски, что «умеет» и российский боец.

Ранее американец выступил с речью о любви к России. В ней он также решил обратиться к своему будущему оппоненту. По мнению Монсона, он является «на 100% больше русским», чем его противник, поскольку многое делает для страны, а поддержка Дацика своей Родины является «просто словами».