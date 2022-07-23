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3 часа назад

Усман Нурмагомедов одержал досрочную победу на Bellator 283

Матч ТВиещё 6

В столице США Вашингтоне проходит турнир Bellator 283.

Усман Нурмагомедов одержал досрочную победу на Bellator 283
Фото: соцсетисоцсети

В рамках основного карда турнира Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Кристофером Гонсалесом. Поединок завершился в первом раунде после того, как Усман провел удушающий прием гильотина.

Для 24-летнего Нурмагомедова это 15-я победа, он остается непобежденным в профессиональной карьере. Гонсалес потерпел второе поражение.

Бой Мухамеда Берхамова и американца Лоренца Ларкина был признан несостоявшимся. Поединок досрочно завершился в первом раунде после непреднамеренного удара локтем.

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