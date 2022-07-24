Шлеменко ответил назвавшему себя русским Монсону

«Тут он, конечно, горячит. Он довольно хорошо отзывается [о России] и вообще в принципе он похож на русского. Но все-таки знаете, он по-русски то до сих пор не научился разговаривать», — заявил Шлеменко. При этом боец отметил, что американец искренне любит Россию.