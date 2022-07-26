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43 минуты назад

Сопернику Петра Яна стало плохо во время пресс-конференции

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли признался, что ему стало плохо во время пресс-конференции Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен рассказал об этом на своем YouTube-канале.

Сопернику Петра Яна стало плохо во время пресс-конференции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

27-летний американец признался, что у него начались приливы жара во время общения с журналистами.

«Я чуть сознание там не потерял. Мне было жутко страшно», — отметил он.

О'Мэлли участвовал в продвижении турнира UFC 280, где его соперником станет россиянин Петр Ян. Об организации их поединка стало известно 20 июля.

Ян не дрался с апреля. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

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