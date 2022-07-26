Сопернику Петра Яна стало плохо во время пресс-конференции

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли признался, что ему стало плохо во время пресс-конференции Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен рассказал об этом на своем YouTube-канале.

27-летний американец признался, что у него начались приливы жара во время общения с журналистами.

«Я чуть сознание там не потерял. Мне было жутко страшно», — отметил он.

О'Мэлли участвовал в продвижении турнира UFC 280, где его соперником станет россиянин Петр Ян. Об организации их поединка стало известно 20 июля.