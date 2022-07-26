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1 час назад

«Это бой мечты». Хабиб высказался о поединке Махачева с Оливейрой

Чемпионат.comиещё 5

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это бой мечты»: Хабиб о поединке Махачева с Оливейрой
Фото: ТАССТАСС

«Никого не волнует, чего хочет Чарльз Оливейра. Ислам не принимает такие решения. Мы просто бойцы. Ислам подписан в UFC, и должен слушать UFC. То же самое и Чарльз Оливейра. Мы не выбираем место. UFC называет нам место – мы летим. Не имеет никакого значения. Если бы они сказали лететь в Бразилию, мы бы прибыли в Бразилию – никаких проблем. Но Абу-Даби, это наша территория. Чарльз это понимает, поэтому пытался этого избежать, но это не сработало, и случилось то, что случилось.

У нас 90 дней до боя, и как фанат ММА я могу сказать, что это наиболее ожидаемый поединок текущего года. Одиннадцать побед против десяти. В UFC никогда не было противостояния с такими безумными победными сериями. Одиннадцать побед против двенадцати – это должно было случиться в нашем поединке с Тони Фергюсоном, но бой так и не состоялся, так что теперь это Ислам против Чарльза. Это бой мечты», — сказал Хабиб на YouTube-канале The Mike Finch Show.

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