Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна

«В октябре Шону О'Мэлли будет 28 лет, и он сейчас в расцвете сил, бьет, как грузовик. В конце концов, он убедил меня, тем более, что оба парня этого хотели. А еще более важно то, что это должен быть чертовски хороший бой», — заявил глава UFC.