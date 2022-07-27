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1 час назад

Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна

Lenta.ruиещё 2

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на YouTube-канале MMA Junkie объяснил выбор соперника для российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна.

Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
Фото: ТАССТАСС

«В октябре Шону О'Мэлли будет 28 лет, и он сейчас в расцвете сил, бьет, как грузовик. В конце концов, он убедил меня, тем более, что оба парня этого хотели. А еще более важно то, что это должен быть чертовски хороший бой», — заявил глава UFC.

Он подчеркнул, что анонс поединка вызвал небывалый ажиотаж среди аудитории.

Ян подерется с американцем О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

Ян не дрался с апреля 2021 года. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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